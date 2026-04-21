Путин вручил премию «Служение» директору школы из Калужской области Филонову
Президент Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану СВО Евгению Филонову, который работает директором школы в Калужской области. Награду присудили в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине».
Данное событие организовано в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России» и проходит на «Live Арене». Награда, учреждённая указом президента, вручается муниципальным служащим за выдающийся вклад в улучшение качества жизни населения.
Евгений Филонов — директор Серпейской средней школы Мещовского муниципального округа Калужской области, ветеран СВО (ушёл на фронт летом 2023‑го вслед за сыном, провёл на передовой почти год и получил тяжёлую травму), участник программы «Герои земли Калужской»; 21 апреля 2026 года стал победителем Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине» за проект «Директор вернулся в школу».
Ранее президент России Владимир Путин провёл в Екатерининском зале Кремля церемонию награждения молодых деятелей культуры. Глава государства лично вручил премии тем, кто внёс большой вклад в развитие отечественного искусства, а также отметил авторов лучших произведений и проектов, созданных для детей и молодёжи.
