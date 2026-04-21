Путин связал победы России с единством народа и вспомнил тыл времён войны

Владимир Путин уверен, что Россия добивается побед благодаря единству своего народа. Об этом президент сказал 21 апреля на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

По словам главы государства, именно сплочённость страны была одним из ключевых факторов победы в годы Великой Отечественной войны, и, как он подчеркнул, «так будет и сейчас».

В своём выступлении Путин напомнил, что в тяжёлые месяцы 1941–1942 годов ради фронта работал не только тыл в промышленном смысле. Он отдельно упомянул, что дети, женщины и пожилые люди вязали для солдат носки и отправляли на передовую посылки и подарки. Именно в этом, по его оценке, и заключается формула победы страны. Президент противопоставил такую поддержку фронта ситуации в Германии времён войны и сделал вывод, что успех России всегда опирался на внутреннее единство общества.

Заявление прозвучало на церемонии премии «Служение», которая проходит в рамках III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России». Эта площадка посвящена работе муниципалитетов и проектам, связанным с развитием территорий и поддержкой людей на местах.