Путин заявил, что ситуация в приграничье остаётся непростой

Ситуация в приграничных регионах России остаётся непростой. Об этом заявил президент Владимир Путин 21 апреля на встрече с представителями муниципалитетов. По словам российского лидера, в таких условиях особенно востребованы меры, которые помогут людям оставаться на своей земле или возвращаться обратно. Он связал это с необходимостью поддерживать жизнь в приграничных территориях даже на фоне сохраняющейся напряжённости.

Заявление прозвучало в ходе мероприятий, связанных с муниципальной повесткой. В последние дни тема приграничья уже не раз поднималась на федеральном уровне в связке с восстановлением территорий, жильём и поддержкой местных жителей.

На проблему приграничья ранее обращал внимания и Дмитрий Медведев. По его словам, особое внимание сейчас нужно уделять территориям, которые регулярно подвергаются ударам и где уже накопилось много разрушений.