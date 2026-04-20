Медведев назвал восстановление приграничья важнейшей задачей

Дмитрий Медведев заявил, что восстановление разрушенных объектов в приграничных регионах является одной из важнейших задач для государства. Об этом он сказал во время III Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — Сила России».

По его словам, особое внимание сейчас нужно уделять территориям, которые регулярно подвергаются ударам и где уже накопилось много разрушений. Медведев подчеркнул, что эту работу предстоит вести как на федеральном, так и на муниципальном уровне.

Отдельно он отметил необходимость следить за региональными программами переселения граждан из аварийного жилья. На этом фоне тему приграничья он назвал ещё более сложной и чувствительной.

Сам форум проходит в Москве с 20 по 22 апреля и посвящён вопросам развития муниципалитетов, обмену управленческими решениями и поиску практических мер для регионов. На площадке собраны представители местной власти, бизнеса и экспертного сообщества.