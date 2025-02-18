Путин поручил подготовить план восстановления курского приграничья
Президент РФ Владимир Путин поручил руководству Курской области подготовить план восстановления пострадавших от Вооружённых сил Украины (ВСУ) районов после изгнания противника. Соответсвующее заявление главы государства прозвучало во время видеоконференции с членами кабмина.
«Хочу попросить исполняющего обязанности [губернатора] Курской области вместе с правительством не только довести до людей вот наши решения и средства, соответственно, потом доложить мне об этом, но ещё и подумать о том, что к моменту изгнания противника из отдельных районов Курской области нужно будет подготовить программу восстановления пострадавших районов», — заявил глава государства.
Путин также добавил, что основные параметры программы должны быть подготовлены в ближайшее время. Это нужно для понимания действий по отдельным направлениям, после того как будут созданы необходимые условия с точки зрения обеспечения безопасности.
Напомним, что российский лидер начал совещание с кабмином с обсуждения поддержки жителей Курской области. Первым на повестке дня стоит вопрос о введении дополнительных ежемесячных выплат для местных жителей, которые потеряли своё имущество. На данный момент 80% семей, потерявших жильё, уже получили выплаты на приобретение или строительство нового дома, а почти 10 тысяч семей получили средства для аренды жилья.
Life.ru