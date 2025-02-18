Путин начал совещание с кабмином с обсуждения поддержки жителей Курской области

Президент России Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Санкт-Петербург проводит видеоконференцию с членами кабмина. Как сообщает пресс-служба Кремля, первым на повестке дня стоит вопрос о введении дополнительных ежемесячных выплат для жителей Курской области, которые потеряли своё имущество.

Путин проводит совещание с членами кабмина. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Начать я бы хотел с темы достаточно острой. Если вы обратили внимание, я недавно встречался с исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. Он докладывал о том, что сделано было, для того чтобы поддержать людей, оказавшихся в сложной ситуации, после того как украинские воинские формирования и наемники зашли в некоторые районы Курской области», — сказал глава государства, открывая совещание.

По словам Путина, Хинштейн сообщил ему, что все жители Курской области получили положенные денежные компенсации. На данный момент 80% семей, потерявших жильё, уже получили выплаты на приобретение или строительство нового жилья, а почти 10 тысяч семей получили средства для аренды жилья. Тем не менее, врио губернатора региона, после общения с людьми, поднял вопрос о необходимости дополнительной помощи, учитывая сложную ситуацию, в которой они оказались.