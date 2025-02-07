Хинштейн сообщил о необходимости начинать восстановление курского приграничья

6 февраля в Москве прошли переговоры о восстановлении пострадавших районов Курской области. По словам врио губернатора региона Александра Хинштейна, он обсудил этот вопрос с зампредседателя Правительства Маратом Хуснуллиным и министром строительства Иреком Файзуллиным.

«Проговорили параметры будущей программы по восстановлению приграничья, утраченного жилья и инфраструктуры. Президентом поддержан наш подход и определено, что запускать подготовку программы [необходимо] уже немедленно», — заявил Хинштейн по итогам встречи.

Врио губернатора подчеркнул, что к формированию плана по восстановлению региона власти намерены привлечь и местных жителей. Основные параметры документа предстоит определить и утвердить в 2025 году.