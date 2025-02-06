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6 февраля, 12:07

В Курской области из-за атаки ВСУ жители трёх населённых пунктов остались без газа и света

Хинштейн: ВСУ атаковали Курскую область, повреждены газопровод и электропровод

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Рыльский район Курской области. В результате повредился газопровод высокого давления, два населённых пункта временно остались без газа, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате обстрела повреждён газопровод высокого давления в Рыльском районе, из-за чего произошло возгорание. Сейчас газопровод перекрыт, приостановлена подача газа в два населённых пункта. На место оперативно прибыли пожарные службы, в данный момент горение ликвидировано, опасности возникновения огня нет», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн добавил, что повредился ещё и электропровод высокого напряжения. Из-за этого временно остановили подачу электричества в один из посёлков. На местах работают экстренные службы, которые обещают устранить повреждения в течение дня. Глава Рыльского района Андрей Белоусов выезжал на места и лично убедился, что пострадавших в результате украинской атаки нет.

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А ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске Курской области. Как отмечал Александр Хинштейн, был повреждён силовой кабель. Из-за этого произошла частичная потеря энергоснабжения города и некоторых близлежащих населённых пунктов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Дарья Нарыкова
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