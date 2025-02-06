В Курской области из-за атаки ВСУ жители трёх населённых пунктов остались без газа и света

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли Рыльский район Курской области. В результате повредился газопровод высокого давления, два населённых пункта временно остались без газа, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате обстрела повреждён газопровод высокого давления в Рыльском районе, из-за чего произошло возгорание. Сейчас газопровод перекрыт, приостановлена подача газа в два населённых пункта. На место оперативно прибыли пожарные службы, в данный момент горение ликвидировано, опасности возникновения огня нет», — написал он в телеграм-канале.

Хинштейн добавил, что повредился ещё и электропровод высокого напряжения. Из-за этого временно остановили подачу электричества в один из посёлков. На местах работают экстренные службы, которые обещают устранить повреждения в течение дня. Глава Рыльского района Андрей Белоусов выезжал на места и лично убедился, что пострадавших в результате украинской атаки нет.