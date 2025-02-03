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Регион
3 февраля, 17:18

Очередной подлый удар: ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске

Дрон ВСУ ударил по электроподстанции в Рыльске, электроснабжение восстановили

Дрон ВСУ ударил по электроподстанции в Рыльске Курской области. В результате атаки был повреждён силовой кабель, что привело к частичной потери энергоснабжения города и некоторых близлежащих населённых пунктов, сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Очередной подлый удар украинских нацистов по объектам гражданской инфраструктуры. Сегодня украинский дрон атаковал электроподстанцию в Рыльске, повредив силовой кабель. В результате частично нарушено энергоснабжения города и нескольких прилегающих населённых пунктов»,говорится в посте.

По словам Хинштейна, аварийные службы оперативно выехали на место происшествия и приступили к ремонтным работам. В течение часа электроснабжение в Рыльском районе удалось полностью восстановить.

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Сегодня утром Александр Хинштейн сообщил, что дрон ВСУ сбросил боеприпас на гражданское транспортное средство в Беловском районе Курской области. В салоне автомобиля находились двое мужчин. Один из них получил ранения средней тяжести и был госпитализирован, сейчас его жизни ничто не угрожает, второй не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Юрий Лысенко
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