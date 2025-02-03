831-я бригада тактической авиации ВСУ, в которой служил погибший сегодня в воздушном бою с российскими пилотами лётчик истребителя Су-27 Иван Болотов, бомбила Курскую область. Его подразделение было снабжено американскими самолётами F-16.

Как напомнили наши коллеги из «Ленты.ру», в августе 2024 года СК РФ возбудил уголовное дело после бомбового удара по понтонному мосту в Курской области, в результате которого пострадала семья из троих человек — мужчина погиб, его жена и дочь пропали без вести, кроме того, ранения получил местный житель, находившийся поблизости в момент взрыва. За этой атакой стояла 831-я бригада.

В ноябре военно-гражданская администрация Харьковской области выяснила личности украинских пилотов, летавших на американских истребителях F-16. В частности, звучало имя командира авиационного звена эскадрильи 831-й бригады подполковника Олега Климова 1992 года рождения.