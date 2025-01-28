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28 января, 11:27

Под прикрытием облаков: Русский ас из кабины Су-34 снял сброс четырёх ФАБов на позиции ВСУ

Пилот РФ показал сброс четырёх ФАБ с борта Су-34 по позициям украинской армии

Российский пилот заснял на видео, как за штурвалом Су-34 он произвёл сброс четырёх авиабомб на позиции ВСУ. Ролик публикуют военнослужащие ВДВ из зоны СВО в телеграм-канале «Дневник Десантника». Там назвали боевой вылет лётчика — рутинной и ежедневной работой, которая приближает Россию к Победе.

Пилот ВКС РФ на боевом задании. Видео © Telegram / «Дневник Десантника»

На кадрах российский истребитель движется высоко над облаками, маскируясь от вражеской разведки, после чего достигнув заданной точки осуществляет сброс авиабомб с фугасной боеголовкой (ФАБ) и с унифицированным модулем планирования и коррекции, что позволяет снаряду попасть точно в цель.

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Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия нанесла удары по военным аэродромам, цехам производства и хранения беспилотников и базе горючего Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Обложка ©

Telegram / «Дневник Десантника»

Татьяна Миссуми
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