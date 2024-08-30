СК возбудил дело из-за сброса ВСУ авиабомбы на мост с семьёй в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как ВСУ в Курской области сбросили авиационную бомбу на понтонный мост через реку Сейм, в результате чего пострадала семья из трёх человек — мужчина погиб, его жена и дочь пропали. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного военного следственного управления СК РФ.
«Ранения также получил ещё один мирный житель, который находился на месте происшествия, ему оказывается медицинская помощь», — добавили следователи.
Трагедия произошла 29 августа в Глушковском районе. Дело по статьям «убийство трёх лиц, совершённое общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору по политическим мотивам» и «террористический акт, повлёкший умышленное причинение смерти человеку» возбуждено против украинских военных из 831-й бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ. Следователи принимают все меры, направленные на установление лиц, которые причастны к преступлению.
Напомним, украинские войска попытались прорваться в Курскую область утром 6 августа. Российские военные ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР, где идёт борьба за Покровск. Однако ВС РФ уверенно продвигаются по всей линии фронта. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла свыше 7800 солдат за весь период боевых действий в курском приграничье.
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