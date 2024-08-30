СК возбудил дело из-за сброса ВСУ авиабомбы на мост с семьёй в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после того, как ВСУ в Курской области сбросили авиационную бомбу на понтонный мост через реку Сейм, в результате чего пострадала семья из трёх человек — мужчина погиб, его жена и дочь пропали. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного военного следственного управления СК РФ.

«Ранения также получил ещё один мирный житель, который находился на месте происшествия, ему оказывается медицинская помощь», — добавили следователи.