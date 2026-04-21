«А немцы замерзали до смерти»: Путин вспомнил, как носочки с тыла спасали советских солдат
Путин вспомнил, как носки с тыла спасали солдат ВОВ, пока немцы замерзали
Россия способна одержать любую победу благодаря мужеству тех, кто работает ради наших солдат в тылу. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Глава государства поблагодарил всех волонтёров и тружеников тыла, кто сегодня помогает участнкиам СВО, как это было в годы Великой Отечественной войны. Путин рассказал, что в то страшное время советким солдатам не только отправляли танки, самолёты, снаряды, но и слали самые простые посылки, например, с вязаными носками. Именно такая забота и сплочённость народа привела к Победе.
«В морозные месяцы 1941 — 1942 года, вот как сейчас, дети, бабушки, женщины носочки вязали, отправляли на фронт посылки и подарки. А в Германии-то почему этого не делали? Их солдаты замерзали под Москвой до смерти, а никаких носочков из Германии не приходило», — отметил президент.
Путин подчеркнул в конце речи, что в этом единстве и заключается успех всех побед России, так было и так будет сейчас.
Также президент Владимир Путин вручил премию «Служение» ветерану СВО Евгению Филонову, который работает директором школы в Калужской области. Награду присудили в номинации «Мужество и героизм на благо служения Родине».
