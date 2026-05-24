Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что западные лидеры не интересуются реальными событиями на Украине и стремятся лишь к продолжению конфликта с Россией. Так она отреагировала на российский удар по украинской территории.

«Западные «патриоты», которые хотят бесконечной войны, не заботятся о жизнях простых украинцев, которые умирают каждый день. Это факт», — написала она в соцсети X.

По её словам, западные руководители не оказывают реальной помощи: они повторяют официальные тезисы Киева и одновременно извлекают выгоду. Мендель указывает, что из‑за такой политики страдают обычные граждане, чьи жизни обесцениваются в интересах геополитики.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня «Град» по подземным опорным пунктам ВСУ. Поражённые объекты представляли собой забетонированные укрепрайоны с развитой системой защиты.