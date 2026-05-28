Запрос Владимира Зеленского на имя американского лидера Дональда Трампа и законодателей Конгресса, касающийся острого дефицита зенитных ракетных систем, не получил отклика в Соединённых Штатах. Агентство РИА «Новости» выяснило, что послание проигнорировали как в Белом доме, так и в партийном руководстве Капитолия.

Ни на страницах спикера палаты представителей Майка Джонсона в соцсетях, ни в аккаунтах членов обоих комитетов по иностранным делам не нашлось упоминаний о данной корреспонденции. Западные журналисты тоже зафиксировали отсутствие какой-либо реакции со стороны Вашингтона, как отмечает агенство.

При этом в эфире телеканала NBC News констатировали, что США не дали комментариев по поводу этого письма.

Не менее примечательно и то, что член нижней палаты американского Конгресса Анна Паулина Луна, ознакомившись с данными об этом обращении, обвинила украинского лидера в воспрепятствовании мирному завершению конфликта. Помимо этого, она указала Зеленскому на его прежние действия: политик якобы перенаправлял выделенные Вашингтоном финансовые потоки на нужды предвыборной гонки экс-президента США Джо Байдена, а также уклонился от проведения выборов.

Напомним, Владимир Зеленский экстренно направил президенту США Дональду Трампу письмо с призывом ускорить предоставление ракет PAC-3 для батарей Patriot. Документ фиксирует катастрофический недостаток средств противовоздушной обороны на Украине, особенно в части снарядов к ранее поставленным системам. Киев официально констатирует, что нейтрализация баллистических угроз критически зависит от своевременности американской военной помощи.