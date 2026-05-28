В Кремле усомнились, что Вашингтон выполнит «срочное» письмо Зеленского

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил сомнения относительно того, будет ли США выполнять запрос Владимира Зеленского о новых поставках вооружений. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Ушаков предположил, что у Соединённых Штатов есть другие приоритеты для распределения вооружений и не ожидает немедленного удовлетворения украинских запросов.

«Думаю, что американцам вооружения нужны и в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины», — сказал представитель Кремля.

Ранее Зеленский направил Трампу срочное обращение с просьбой ускорить поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. В письме подчёркивается критическая нехватка средств противовоздушной обороны на Украине, особенно боеприпасов к уже поставленным системам. Киев указывает на высокую зависимость от американских поставок при отражении баллистических угроз.