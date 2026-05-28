Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:42

В Кремле усомнились, что Вашингтон выполнит «срочное» письмо Зеленского

Ушаков: США вряд ли побегут выполнять требования Зеленского по поставкам оружия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил сомнения относительно того, будет ли США выполнять запрос Владимира Зеленского о новых поставках вооружений. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

Ушаков предположил, что у Соединённых Штатов есть другие приоритеты для распределения вооружений и не ожидает немедленного удовлетворения украинских запросов.

«Думаю, что американцам вооружения нужны и в другом месте. Я не думаю, что американцы сразу же побегут выполнять эти просьбы или требования Украины», — сказал представитель Кремля.

Ушаков: Зеленский наверняка не ограничивался одним письмом Трампу
Ушаков: Зеленский наверняка не ограничивался одним письмом Трампу

Ранее Зеленский направил Трампу срочное обращение с просьбой ускорить поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. В письме подчёркивается критическая нехватка средств противовоздушной обороны на Украине, особенно боеприпасов к уже поставленным системам. Киев указывает на высокую зависимость от американских поставок при отражении баллистических угроз.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • США
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar