27 мая, 13:37

Зеленский направил срочное письмо Трампу и потребовал ракеты ПВО

Обложка © president.gov.ua

Владимир Зеленский обратился к американскому президенту Дональду Трампу в срочном письме и попросил его поскорее прислать на Украину дополнительные ракеты PAC-3 для систем Patriot. Киевский политик посетовал, что стране катастрофически не хватает комплексов ПВО, особенно ракет к ним. Об этом пишет Kyiv Independent.

«Когда речь идёт о защите от баллистических ракет, мы почти полностью зависим от США», — говорится в тексте письма Зеленского, отправленного в Белый дом.

По словам Зеленского, помощь от Запада не успевает за частотой российских атак по военным объектам Украины. Украинский политик напомнил коллеге, что Москва усилила обстрелы «центров принятия решений» на Украине.

Напомним, в ночь на 24 мая по территории Украины был нанесён массированный комбинированный удар с применением ракет и беспилотников. В ходе атаки применялись ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал», «Циркон», дроны «Герань». Москва усиливает атаки после теракта ВСУ в Старобельске, где в общежитии колледжа погиб 21 студент.

