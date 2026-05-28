Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

28 мая, 15:31

Ушаков: Зеленский наверняка не ограничивался одним письмом Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский наверняка не ограничивался одним письмом в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Представитель Кремля прокомментировал таким образом вопрос о новом письме Зеленского с просьбой о вооружении, намекнув, что, учитывая тесные связи между Вашингтоном и Киевом, подобные обращения, скорее всего, не были единичными.

«Американцы сохраняют свои отношения с Украиной, естественно, и наверняка не одно письмо Зеленский направлял в Вашингтон», — приводит ИС «Вести» слова Ушакова.

«Ловушка»: В ОП разобрали срочное письмо Зеленского Трампу

Напомним, ранее Зеленский направил Трампу срочное обращение с просьбой ускорить поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. В письме подчёркивается критическая нехватка средств противовоздушной обороны на Украине, особенно боеприпасов к уже поставленным системам. Киев указывает на высокую зависимость от американских поставок при отражении баллистических угроз.

Наталья Демьянова
