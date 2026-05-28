Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 мая, 15:05

«Ловушка»: В ОП разобрали срочное письмо Зеленского Трампу

Рогов назвал письмо Зеленского Трампу ловушкой и попыткой политического давления

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ПВО может быть попыткой политического давления. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Письмо Зеленского это ловушка и попытка вмешаться во внутриполитическую повестку США, чтобы поставить Трампа в неудобное положение, обвинив в отсутствии военной помощи для Украины, чем сразу же воспользуются политические оппоненты», — сказал он.

Он также считает, что любые решения по поставкам могут быть использованы как аргумент в политической борьбе в США — как в случае отказа, так и при возобновлении военной помощи. Дополнительно он заявил, что украинские власти, по его мнению, заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку получают от него выгоду.

«Ему конец»: Зеленский может серьёзно поссориться с Каллас из-за слёзного письма Трампу
«Ему конец»: Зеленский может серьёзно поссориться с Каллас из-за слёзного письма Трампу

Ранее Зеленский направил Трампу срочное обращение с просьбой ускорить поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. В письме подчёркивается критическая нехватка средств противовоздушной обороны на Украине, особенно боеприпасов к уже поставленным системам. Киев указывает на высокую зависимость от американских поставок при отражении баллистических угроз.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar