Обращение Владимира Зеленского к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках ПВО может быть попыткой политического давления. Об этом РИА «Новости» сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Письмо Зеленского — это ловушка и попытка вмешаться во внутриполитическую повестку США, чтобы поставить Трампа в неудобное положение, обвинив в отсутствии военной помощи для Украины, чем сразу же воспользуются политические оппоненты», — сказал он.

Он также считает, что любые решения по поставкам могут быть использованы как аргумент в политической борьбе в США — как в случае отказа, так и при возобновлении военной помощи. Дополнительно он заявил, что украинские власти, по его мнению, заинтересованы в продолжении конфликта, поскольку получают от него выгоду.

Ранее Зеленский направил Трампу срочное обращение с просьбой ускорить поставки ракет PAC-3 для комплексов Patriot. В письме подчёркивается критическая нехватка средств противовоздушной обороны на Украине, особенно боеприпасов к уже поставленным системам. Киев указывает на высокую зависимость от американских поставок при отражении баллистических угроз.