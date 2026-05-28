Трагедия в Старобельске
28 мая, 04:28

«Ему конец»: Зеленский может серьёзно поссориться с Каллас из-за слёзного письма Трампу

Христофору предрёк конфликт Киева и Брюсселя из-за письма Зеленского Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

В стане западных союзников намечается грандиозный скандал. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала сделал громкое заявление: письмо Владимира Зеленского Дональду Трампу с мольбами о военной помощи может стоить украинскому президенту отношений с Брюсселем. И особенно – с главой евродипломатии Каей Каллас.

Пока Европа, по словам Христофору, истощена до предела и с трудом наскребает деньги на дорогие боеприпасы, Каллас продолжает играть мускулами и грозить России. И в этот самый момент Зеленский идет жаловаться к Трампу, чем рушит все красивые сказки о «сильном и самостоятельном Евросоюзе».

«Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого», – жёстко резюмировал журналист.

Причём тревожные звоночки уже звучат: многие европейские страны потихоньку начинают открещиваться от обязательств по помощи Киеву. Это, считает эксперт, плохой знак не только для Зеленского, но и для самой Каллас, которая может остаться у разбитого корыта.

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Hawk на 108 млн долларов
Как ранее писал Life.ru, в том самом письме Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку ПВО. В связи с этим глава киевского режима попросил у американского лидера ракеты PAC-3 для Patriot.

