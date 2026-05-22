22 мая, 04:04

Госдеп США одобрил продажу Украине оборудования для Hawk на 108 млн долларов

Госдепартамент США дал зелёный свет на продажу Украине услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитных ракетных комплексов Hawk и сопутствующего оборудования. Ориентировочная стоимость сделки составляет 108,1 миллиона долларов.

«Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Правительству Украины услуг по поддержанию в боеспособном состоянии зенитного ракетного комплекса HAWK и сопутствующего оборудования», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В Госдепе отметили, что продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путём повышения безопасности страны-партнёра. При этом американские власти подчеркнули, что сделка не окажет негативного влияния на уровень боеготовности Соединённых Штатов.

Ранее Life.ru писал, что США расследуют 56 дел о коррупции и хищении оружия на Украине. Отчёт подготовили генеральные инспекторы Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

Юния Ларсон
