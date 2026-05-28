28 мая, 05:09

«Вы мешаете миру»: В Конгрессе США жёстко ответили на новую просьбу Зеленского

Конгрессвумен Луна обвинила Зеленского в препятствовании мирному соглашению

Амерканский конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что Владимир Зеленский препятствует мирному урегулированию на Украине. Её заявление прозвучало в ответ на публикацию главаря киевского режима в соцсети Х.

Зеленский сообщил, что направил президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу письмо. В нём содержалась просьба нарастить поставки комплексов ПВО и ракет из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.

«Вы препятствуете мирному соглашению, Владимир. Пришло время принять его», — написала Луна в соцсети.

Она также напомнила, что киевский лидер отказывался от проведения выборов. Помимо этого, по словам конгрессвумен, он перенаправлял выделенные Вашингтоном средства на предвыборную кампанию Джо Байдена.

Песков назвал Зеленского главным препятствием выхода на мирные рельсы

Ранее Трамп утверждал, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую. Теперь оружие продаётся странам НАТО, а те отправляют его Киеву. Москва неоднократно подчёркивала: такие поставки затягивают конфликт и напрямую вовлекают альянс в противостояние.

Никита Никонов
