Песков назвал Зеленского главным препятствием выхода на мирные рельсы
Обложка © Gettyimages / Nachrichtenfoto
Именно Владимир Зеленский и его режим являются главным препятствием для мирного разрешения конфликта на Украине, заявил ресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, воинственные заявления Киева это только подчёркивают.
Напомним, накануне Зеленский заявил об утверждении планов по применению дальнобойных средств поражения против России в июне. Он призвал «творчески развить» украинские дальнобойные удары. В Кремле уже ему ответили.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.