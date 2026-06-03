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Регион
3 июня, 09:45

В России раскрыли главный барьер для переговоров Путина и Зеленского

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Переговоры между лидером России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским гипотетически возможны, но есть серьёзные формальные препятствия. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил политолог Евгений Минченко.

По словам эксперта, полномочия Владимира Зеленского истекли два года назад. Поэтому возникает вопрос: будут ли признаны соглашения, которые он подпишет?

«Насчёт прямых переговоров Путина с Зеленским есть большие вопросы, учитывая тот факт, что формально полномочия президента Украины истекли», — подчеркнул аналитик в беседе с «Лентой.ру».

Он добавил, что существуют также проблемы с правовой фиксацией результатов любых договорённостей между Москвой и нынешним киевским руководством. Таким образом, даже если встреча состоится, её итоги могут оказаться юридически шаткими. Это делает перспективу полноценного диалога крайне туманной.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может быть завершена до конца суток. Однако всё упирается в нежелание главаря киевского режима Владимира Зеленского отдавать приказ об отводе войск с территорий РФ. Также Песков в очередной раз отметил, что Россия сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной.

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Дарья Нарыкова
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