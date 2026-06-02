Песков вновь подчеркнул готовность России к переговорам с Украиной
Россия сохраняет готовность к мирным переговорам с Украиной. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не отказывается от переговорного трека.
«Мы, ещё раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам», — указал Песков.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция может быть завершена до конца суток. Однако всё упирается в нежелание главаря киевского режима Владимира Зеленского отдавать приказ об отводе войск с территорий РФ.
