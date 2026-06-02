ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 09:43

Песков назвал условие завершения СВО до конца суток

Песков: СВО может быть завершена до конца суток, если ВСУ уйдут из регионов РФ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Специальная военная операция может быть завершена до конца текущих суток. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооружённым силам покинуть территорию российских регионов», — сказал представитель Кремля на брифинге.

По его словам, всё упирается в нежелание киевского главаря Владимира Зеленского покинуть российские территории.

Обещал отдать Донбасс, но Запад дал пинка: Почему Зеленский сорвал мир в 2022-м и зачем Мендель пришла к Карлсону
Обещал отдать Донбасс, но Запад дал пинка: Почему Зеленский сорвал мир в 2022-м и зачем Мендель пришла к Карлсону

Ранее в Кремле призывали Зеленского взять на себя ответственность и отдать приказ о выводе украинских войск из подконтрольных им территорий Донбасса. По словам Дмитрия Пескова, такой шаг позволил бы перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что для остановки горячей фазы боевых действий необходимо, чтобы Киев отвёл свои силы с территории России.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar