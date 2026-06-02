Песков назвал условие завершения СВО до конца суток
Песков: СВО может быть завершена до конца суток, если ВСУ уйдут из регионов РФ
Обложка © Life.ru
Специальная военная операция может быть завершена до конца текущих суток. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооружённым силам покинуть территорию российских регионов», — сказал представитель Кремля на брифинге.
По его словам, всё упирается в нежелание киевского главаря Владимира Зеленского покинуть российские территории.
Ранее в Кремле призывали Зеленского взять на себя ответственность и отдать приказ о выводе украинских войск из подконтрольных им территорий Донбасса. По словам Дмитрия Пескова, такой шаг позволил бы перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что для остановки горячей фазы боевых действий необходимо, чтобы Киев отвёл свои силы с территории России.
Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.