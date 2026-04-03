Владимир Зеленский обязан взять на себя ответственность и отдать приказ о выводе украинских войск из подконтрольных им территорий Донбасса. Сделать это следовало «ещё вчера», заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, именно такой шаг позволил бы перейти к политико-дипломатическому урегулированию конфликта. Песков напомнил, что для остановки горячей фазы боевых действий необходимо, чтобы Киев отвёл свои силы из Донбасса.

«Но никаких сроков здесь нет. Это нужно делать сегодня, а лучше это нужно было сделать вчера», — сказал представитель Кремля, комментируя слухи о якобы выставленном Россией дедлайне.

Кстати, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Россия дала ему два месяца на отход из Донбасса. Украинский политик добавил, что Москва может представить уже другие условия, если он не выполнит уже заявленные.

