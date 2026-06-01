1 июня, 09:47

Песков заявил, что Россия продолжит принимать меры по защите своих грузов

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Москва продолжит принимать меры по обеспечению безопасности своих грузов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание танкера военно-морскими силами Франции.

«Вы знаете, что Россия ряд мер принимает для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учётом имеющегося негативного опыта», — сказал представитель Кремля.

Песков: РФ считает, что захват её танкера Францией граничит с пиратством
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрое заявил о задержании военно-морскими силами танкера Tagor под флагом Мадагаскара. Он следовал в Атлантическом океане. Согласно данным VesselFinder, недавно судно заходило в порт Мурманска, а его капитаном, по данным Посольства РФ, является наш соотечественник.

Матвей Константинов
