Песков заявил, что Россия продолжит принимать меры по защите своих грузов

Москва продолжит принимать меры по обеспечению безопасности своих грузов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание танкера военно-морскими силами Франции.

«Вы знаете, что Россия ряд мер принимает для обеспечения сохранности своих грузов и продолжит принимать этот ряд мер с учётом имеющегося негативного опыта», — сказал представитель Кремля.