Песков: РФ считает, что захват её танкера Францией граничит с пиратством
Россия расценивает задержание своего танкера Францией как незаконную и граничащую с пиратством акцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством», — прокомментировал ситуацию спикер Кремля.
Напомним, глава Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что военно-морские силы республики задержали в Атлантике танкер Tagor, идущий под флагом Мадагаскара. По его словам, судно следовало из России и подпадало под международные санкции. Согласно данным сервиса VesselFinder, последний раз танкер заходил в Мурманск в начале мая, а его капитаном, по предварительным данным посольства РФ, является российский гражданин.
