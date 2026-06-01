Песков: РФ считает, что захват её танкера Францией граничит с пиратством

Россия расценивает задержание своего танкера Францией как незаконную и граничащую с пиратством акцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством», — прокомментировал ситуацию спикер Кремля.