ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 09:38

Песков: РФ считает, что захват её танкера Францией граничит с пиратством

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия расценивает задержание своего танкера Францией как незаконную и граничащую с пиратством акцию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с международным пиратством», — прокомментировал ситуацию спикер Кремля.

Пираты Макрона: Появилось видео высадки десанта ВМС Франции на шедший из России танкер
Пираты Макрона: Появилось видео высадки десанта ВМС Франции на шедший из России танкер

Напомним, глава Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что военно-морские силы республики задержали в Атлантике танкер Tagor, идущий под флагом Мадагаскара. По его словам, судно следовало из России и подпадало под международные санкции. Согласно данным сервиса VesselFinder, последний раз танкер заходил в Мурманск в начале мая, а его капитаном, по предварительным данным посольства РФ, является российский гражданин.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar