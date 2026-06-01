Пираты Макрона: Появилось видео высадки десанта ВМС Франции на шедший из России танкер

Французские военные при поддержке британцев перехватили в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor, следовавший из России. Кадры высадки десанта и задержания корабля показал в соцсети Х президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, десант ВМС Франции и партнёров якобы действовал в соответствии с морским законодательством.

Захват танкера. Видео © X / Emmanuel Macron

«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, — Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море», — поведал Макрон под кадрами взятия судна на абордаж. На них видно, как военные в полной экипировке с оружием спускаются на борт судна с вертолёта.

Как уже писал Life.ru, французские Военно-морские силы задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor. Корабль двигался в акватории Атлантики под флагом Мадагаскара. Он находился в порту Мурманска в начале мая, после чего покинул российскую территорию.