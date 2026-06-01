1 июня, 05:43

Макрон заявил о захвате шедшего из России танкера Tagor и показал видео абордажа

Обложка © X / Emmanuel Macron

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские Военно-морские силы задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor. Он выложил видео абордажа корабля. По его словам, захваченное судно шло из России и якобы находилось под международными санкциями.

Французский лидер уверяет, что операция проходила в открытом море при участии партнёров Парижа, включая Великобританию. Он также подчеркнул, что действия ВМС якобы соответствовали нормам морского права.

«Вчера утром ВМС Франции задержали очередной нефтяной танкер, шедший из России, на который распространяются международные санкции, — Tagor. Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке ряда партнёров, в том числе Великобритании», — написал Макрон в X.

По данным сервиса VesselFinder, нефтяной танкер Tagor ходит под флагом Мадагаскара. Последний заход судна, как утверждает мониторинговый ресурс, был в порту Мурманска в начале мая.

В Кремле не стали комментировать задержание танкера Deyna ВМС Франции

А 20 марта власти Франции заявили о захвате танкера Deyna, который следовал из России под танкером Мозамбика. Макрон тогда заявлял, что судно якобы нарушало международное право и обходило санкции. В середине апреля Франция сняла арест с танкера Deyna.

Андрей Бражников
