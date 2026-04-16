Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 08:06

Франция сняла арест с танкера Deyna, задержанного в марте по пути из России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Peter Cripps

Власти Франции сняли арест с танкера Deyna под флагом Мозамбика, задержанного по пути следования из России. Об этом говорится в постановлении суда Марселя от 15 апреля.

«Deyna покинуло территориальные воды Франции. На протяжении всего пути до выхода из вод, находящихся под суверенитетом и в юрисдикции Франции, Deyna остается под наблюдением компетентных морских органов», — говорится в документе.

Компания, владеющая танкером, должна заплатить штраф за «непредоставление доказательств о принадлежности судна», пишет ТАСС.

США похвастались полной блокадой Ормузского пролива, «проглядев» проход двух танкеров
Напомним, 20 марта власти Франции заявили о захвате танкера Deyna, который следовал из России под танкером Мозамбика. Президент Эмманюэль Макрон заявлял, что судно якобы нарушало международное право и обходило санкции.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar