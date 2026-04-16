Франция сняла арест с танкера Deyna, задержанного в марте по пути из России

Власти Франции сняли арест с танкера Deyna под флагом Мозамбика, задержанного по пути следования из России. Об этом говорится в постановлении суда Марселя от 15 апреля.

«Deyna покинуло территориальные воды Франции. На протяжении всего пути до выхода из вод, находящихся под суверенитетом и в юрисдикции Франции, Deyna остается под наблюдением компетентных морских органов», — говорится в документе.

Компания, владеющая танкером, должна заплатить штраф за «непредоставление доказательств о принадлежности судна», пишет ТАСС.

Напомним, 20 марта власти Франции заявили о захвате танкера Deyna, который следовал из России под танкером Мозамбика. Президент Эмманюэль Макрон заявлял, что судно якобы нарушало международное право и обходило санкции.