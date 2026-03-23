Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

23 марта, 11:09

В Кремле не стали комментировать задержание танкера Deyna ВМС Франции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JBula_62

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал давать оценку ситуации с задержанием французскими военными моряками танкера Deyna в Средиземном море. Отвечая на вопросы журналистов, он ограничился короткой фразой, подчеркнув, что это единственное, что он может сказать по данной теме.

«Я оставляю это без комментариев. Это единственное, что я сейчас могу сказать по этой теме», — указал представитель Кремля.

Инцидент произошёл в пятницу в открытом море. По данным морской префектуры Франции, объектом пристального внимания стало судно под флагом Мозамбика, которое, по утверждению европейской стороны, следовало из Мурманска.

В Париже объяснили свои действия намерением проверить правомерность использования судном флага африканского государства.. Эта причина была названа официальной версией задержания танкера в Средиземноморье.

Между тем в российском дипломатическом представительстве сообщили, что уведомлений от французских властей о произошедшем не получали. Информация о задержании поступила в посольство из других источников. Согласно информации портала Maritime traffic, судно направлялось в египетский порт Саид.

После публикации Life.ru российским морякам, застрявшим в Египте, вернули паспорта
После публикации Life.ru российским морякам, застрявшим в Египте, вернули паспорта

Александр Юнашев
