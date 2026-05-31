31 мая, 19:41

Сомалийские пираты захватили танкер в Индийском океане

Dalsan: У берегов Сомали пираты захватили танкер

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bob63

У берегов Сомали произошло нападение на гражданское судно. По данным телеканала Dalsan, пираты захватили танкер, следовавший через акваторию Индийского океана.

Инцидент произошёл возле северо-восточной части страны, недалеко от региона Пунтленд, который ранее неоднократно фигурировал в сводках о морских нападениях.

Согласно предварительной информации, к захвату причастны сомалийские пираты. Данных о названии судна, его владельце и составе экипажа пока нет.

Ранее СМИ сообщали об активности пиратов на африканском континенте. В Мавритании участились нападения на туристов, путешествующих на знаменитом «Поезде Пустыни», который перевозит железную руду через Сахару. По словам путешественников, злоумышленники на автомобилях догоняют состав, забираются в открытые вагоны и требуют у пассажиров деньги.

Артём Гапоненко
