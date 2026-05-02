2 мая, 18:27

Сомалийские пираты захватили танкер под флагом ОАЭ у берегов Йемена

Нефтяной танкер в море. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton_Ivanov

Сомалийские пираты захватили танкер Eureka под флагом Объединённых Арабских Эмиратов. Инцидент произошёл у берегов йеменской провинции Шабва, сообщил телеканал HBN.

Злоумышленники направили захваченное судно к побережью Сомали. Гражданство и судьба членов экипажа пока неизвестны, также нет данных об объёме нефти, которую перевозил танкер.

Агентство морской безопасности Сомали не предоставило никакой информации по этому вопросу, указывает телеканал.

"Мы пираты не играем в игры»: Трамп высказался о захвате иранской нефти
Ранее стало известно о захвате грузового судна в водах у побережья Сомали. Инцидент зафиксирован в шести морских милях (около 11 километров) к северо-востоку от населённого пункта Гаракад, где неустановленные лица взяли судно под контроль и изменили его курс, направив в сомалийские территориальные воды.

Юрий Лысенко
