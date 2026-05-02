Сомалийские пираты захватили танкер под флагом ОАЭ у берегов Йемена

Сомалийские пираты захватили танкер Eureka под флагом Объединённых Арабских Эмиратов. Инцидент произошёл у берегов йеменской провинции Шабва, сообщил телеканал HBN.

Злоумышленники направили захваченное судно к побережью Сомали. Гражданство и судьба членов экипажа пока неизвестны, также нет данных об объёме нефти, которую перевозил танкер.

Агентство морской безопасности Сомали не предоставило никакой информации по этому вопросу, указывает телеканал.

Ранее стало известно о захвате грузового судна в водах у побережья Сомали. Инцидент зафиксирован в шести морских милях (около 11 километров) к северо-востоку от населённого пункта Гаракад, где неустановленные лица взяли судно под контроль и изменили его курс, направив в сомалийские территориальные воды.