Сомалийские пираты захватили грузовоз и увели его в территориальные воды

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о захвате грузового судна у побережья Сомали. Инцидент произошёл в 6 морских милях (примерно 11 километрах) к северо-востоку от населённого пункта Гаракад.

По данным UKMTO, опубликованным на странице ведомства в соцсети Х, неизвестные лица захватили грузовое судно и перенаправили его в территориальные воды Сомали. Информация о состоянии экипажа на данный момент не приводится. Неизвестно также, сколько человек находится на борту и есть ли среди них пострадавшие.

Вооружённые группировки сомалийских пиратов начиная с 2000-х годов регулярно захватывают морские суда у берегов страны с целью получения выкупа. Несмотря на международные усилия по борьбе с пиратством, в последнее время специалисты фиксируют активизацию преступных групп в этом районе.

Ранее Life.ru писал, что накануне у тех же берегов пираты захватили танкер Honour 25 с 18 тысячами баррелей нефти на борту и 17 членами экипажа – шесть вооружённых людей на быстроходных катерах атаковали судно и перегнали его к городу Бандарбейла. Специалисты связывают активизацию сомалийских пиратов с резким скачком цен на нефть в регионе из-за проблем в Ормузском проливе – захватчики явно рассчитывают на солидный выкуп.