25 апреля, 14:16

Танкер с нефтью захвачен пиратами у берегов Сомали

Обложка © ТАСС / Philippe Magoni / АР

Обложка © ТАСС / Philippe Magoni / АР

Пираты захватили у берегов Сомали танкер Honour 25, перевозивший 18 тысяч баррелей нефти. Корабль двигался в сторону сомалийской столицы Могадишо. На его борту — 17 членов экипажа. Факт захвата танкера уже подтвердили в центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«Неустановленные лица захватили танкер и переместили судно на 77 морских миль к югу в территориальных водах Сомали», – сказано в заявлении.

Как уточняет телеканал «Би-би-си» со ссылкой на собственные источники, шесть вооружённых пиратов на быстроходных катерах атаковали судно и взяли его под контроль, перегнав к берегам города Бандарбейла. В регионе наблюдается резкий скачок цен на нефть из-за проблем в Ормузском проливе. Предположительно, пираты намерены выторговать себе хороший выкуп за трофей.

Ранее в Пентагоне сообщили о перехвате танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США (INDOPACOM). Американские военные провели досмотр судна и поднялись на борт. Детали о том, какие именно грузы перевозило судно и куда оно следовало, не раскрываются.

Татьяна Миссуми
