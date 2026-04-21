21 апреля, 14:29

Пентагон сообщил о досмотре танкера Tifani в Индо-Тихоокеанской зоне

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

В Пентагоне сообщили о перехвате танкера Tifani в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооружённых сил США (INDOPACOM). Американские военные провели досмотр судна и поднялись на борт.

Согласно заявлению, операция прошла без происшествий. Танкер находится под санкциями и не имеет страновой принадлежности. Детали о том, какие именно грузы перевозило судно и куда оно следовало, не раскрываются.

США уже досматривали «подозрительные» суда в рамках плана «Перехват», направленного на борьбу с незаконными перевозками. Обычно такие операции связаны с санкционными режимами против КНДР или Ирана. В Вашингтоне пока не уточнили, стал ли танкер нарушителем режима.

КСИР Ирана заявил о прорыве блокады США в Ормузском проливе

А 18 апреля Тегеран объявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом, обвинив США в пиратстве. В КСИР заявили, что пролив закроют до отмены американской блокады. В подтверждение иранские военные развернули два танкера под флагами Ботсваны и Анголы, пытавшиеся пройти через пролив. За последние 12 часов через Ормузский пролив прошли всего три танкера.

Анастасия Никонорова
