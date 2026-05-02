«Мы пираты не играем в игры»: Трамп высказался о захвате иранской нефти

Президент США Дональд Трамп сделал неожиданное заявление. Он признал, что американские военные США ведут себя как пираты, когда захватывают танкеры с иранской нефтью. Такую позицию политик озвучил во время выступления в Уэст-Палм-Бич во Флориде. Мероприятие прошло перед членами местного клуба Forum.

Трамп рассуждал о захвате двух иранских танкеров — Majestic и Tifani. Суда перевозили в общей сложности 3,8 млн баррелей нефти. Американский лидер заявил, что США захватили суда и забрали груз.

«Мы забрали нефть, это очень выгодный бизнес. Кто бы мог подумать — мы повели себя как пираты. <...> Мы в некотором роде пираты, мы не играем в игры», — заявил он.

В апреле Пентагон рассказал о перехвате танкера Tifani. Операцию провели в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования ВС США (INDOPACOM). Американские военные досмотрели судно и поднялись на борт. Детали о грузах и маршруте танкера не раскрывают. Также военные США перехватили иранский сухогруз Touska в Оманском заливе.

Напомним, кризис в Ормузском проливе, вызванный блокадой после провала переговоров между США и Ираном, перерастает в глобальную экономическую и гуманитарную угрозу. Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что при сохранении перебоев в судоходстве до середины года 45 млн человек столкнутся с голодом, а 32 млн окажутся за чертой бедности, тогда как при закрытии пролива до конца года мировую экономику ждет рецессия, а инфляция превысит 6%.