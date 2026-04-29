В Германии призыв о захвате российских танкеров назвали шагом к войне

В немецком парламенте обсуждают радикальную меру в отношении российских энергоносителей. Представители партии «Зелёные» выступили с инициативой использовать военно-морские силы Германии для перехвата и захвата российских нефтяных танкеров.

Речь идёт не только о Балтийском море, но и о мировом океане, причём совместно с силами НАТО. В ответ внешнеполитический эксперт партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен жёстко раскритиковала эту идею.

«Новое предложение в Бундестаге требует, чтобы военно-морской флот Германии захватывал российские нефтяные танкеры», — возмутилась политик в соцсети X.

Она добавила, что подобный шаг будет уже не экономическим давлением, а прямым актом военной агрессии.

По мнению Дагделен, данный призыв является открытым объявлением о готовности Берлина вступить в прямое столкновение с Москвой.

«Это не что иное, как открытый призыв к вступлению Германии в войну», — резюмировала эксперт, подчеркнув, что «Зелёные» переходят все красные линии, ставя под угрозу безопасность всей Европы.

В официальном Берлине инициативу пока не комментируют.

