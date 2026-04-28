Причинами отказа ЕС от запрета на предоставление услуг танкерам с российской нефтью стали ситуация в мире, интересы некоторых членов Евросоюза и риск конфликта с партнёрами. Такое мнение выразил люксембургский евродепутат Фернан Картайзер в разговоре с РИА «Новости». Парламентарий прокомментировал решение Европы не задействовать ключевую меру 20-го пакета антироссийских санкций.

По словам политика, европейская экономика испытывает серьёзные трудности с поставками нефтепродуктов, удобрений и гелия. Из-за сложной глобальной ситуации дефицит или резкий скачок цен на эти товары стал для стран ЕС слишком болезненным.

Кроме того, внутри самого сообщества нашлись государства, чьи судоходные компании активно участвуют в подобных перевозках. Они не заинтересованы в принятии мер, которые ударят по их собственному бизнесу.

Также сыграл роль риск испортить отношения с ключевыми международными партнёрами. Новые ограничения могли бы затронуть суда под их флагами, а создавать дополнительные двусторонние проблемы в Евросоюзе не хотят.

В Кремле ранее называли санкционное давление долгосрочной стратегией Запада. Там подчёркивали, что подобные шаги бьют не только по России, но и разрушают глобальный рынок, ухудшая жизнь простых граждан во всём мире.