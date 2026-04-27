Россия расширила стоп-лист чиновников ЕС в ответ на 20-й пакет санкций

Москва в ответ на 20-й пакет санкций Евросоюза значительно расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в Россию. Об этом сообщили в МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Европейский союз продолжает усиливать односторонние ограничительные меры против России, несмотря на их, по оценке Москвы, несоответствие нормам международного права. в МИДе заметили, что 20-й пакет санкций был утверждён Советом ЕС 23 апреля в обход Совета Безопасности ООН.

«В рамках реакции на неправомерные решения ЕС российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов, стран-членов ЕС и ряда встраивающихся в антироссийскую политику Брюсселя европейских государств, которым... запрещён въезд на территорию нашего государства», — говорится в сообщении.

Под ограничения попали лица, участвующие в принятии решений о военной помощи Украине, а также те, кто, по версии МИД, причастен к санкционным мерам против России, попыткам изъятия активов и созданию препятствий морскому судоходству. Отдельно указано, что в список включены депутаты национальных парламентов и Европарламента, голосовавшие за антироссийские резолюции, а также представители гражданского и академического сообщества, занимающие, как заявлено, враждебную позицию.

В МИД подчеркнули, что подобные меры Брюсселя не способны повлиять на внешнеполитический курс России, который остаётся ориентированным на защиту национальных интересов и формирование многополярного мира.

Ранее сообщалось, что в двадцатом пакете антироссийских санкций Евросоюза введены новые ограничения, затрагивающие продажу танкеров европейскими компаниями. Теперь предприятиям из стран ЕС запрещено реализовывать такие суда в адрес России.