КНР ответит на включение китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС против РФ

Пекин не намерен оставлять без ответа включение китайских предприятий в 20-й пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом. С таким предупреждением выступило Министерство коммерции КНР. Ведомство напомнило, что подобные односторонние ограничения без согласия Совбеза ООН являются незаконными.

«Евросоюз проигнорировал неоднократные представления и возражения китайской стороны, бесцеремонно включив предприятия КНР в 20-й пакет санкций против России. Мы выражаем в связи с этим глубокое недовольство и решительный протест», — отметили в китайском министерстве.

Там напомнили, что Евросоюз своими действиями сильно подрывает отношения с китайской стороной и взаимное доверие. По мнению Пекина, любые вопросы нужно решать исключительно путём диалога, а не очередным санкционным пакетом. Киатйские власти отметили, что будут защищать интересы своего бизнеса, а негативные последствия от этого будут возложены на ЕС.