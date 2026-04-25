КНР ответит на включение китайских компаний в 20-й пакет санкций ЕС против РФ
Пекин не намерен оставлять без ответа включение китайских предприятий в 20-й пакет антироссийских санкций, принятый Евросоюзом. С таким предупреждением выступило Министерство коммерции КНР. Ведомство напомнило, что подобные односторонние ограничения без согласия Совбеза ООН являются незаконными.
«Евросоюз проигнорировал неоднократные представления и возражения китайской стороны, бесцеремонно включив предприятия КНР в 20-й пакет санкций против России. Мы выражаем в связи с этим глубокое недовольство и решительный протест», — отметили в китайском министерстве.
Там напомнили, что Евросоюз своими действиями сильно подрывает отношения с китайской стороной и взаимное доверие. По мнению Пекина, любые вопросы нужно решать исключительно путём диалога, а не очередным санкционным пакетом. Киатйские власти отметили, что будут защищать интересы своего бизнеса, а негативные последствия от этого будут возложены на ЕС.
Напомним, ЕС принял 20-й пакет санкций против Москвы. Россия не оставила без реакции произошедшее. МИД РФ заявил о подготовке ответа на новые ограничения Евросоюза. При этом Европа явно не планирует останавливаться. Там уже анонсировали старт работы над 21-м пакетом антироссийских ограничений. В Кремле отметили, что Россия наработала механизмы для смягчения удара санкций.
