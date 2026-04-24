Песков: В России наработали механизмы для смягчения удара санкций
Очередные ограничительные меры со стороны Евросоюза несут в себе негатив, но Российская Федерация уже сумела накопить серьёзный опыт в нивелировании последствий подобных шагов. Подробности журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Санкции — это плохо. И так, знаете, легковесно говорить — "не страшны" и так далее — было бы неверно», — отметил он.
Любое неправомерное стеснение, уточнил Песков, чревато отрицательными последствиями, но сегодня Москва опирается на столь внушительный наработанный опыт, что способна сохранять штатный режим работы без исключений и минимизировать потери от любых решений, которые исходят из Брюсселя.
Напомним, что Совет ЕС ранее одобрил финансовый пакет для Украины на 2026-2027 годы, рассчитывая на последующее возмещение за счёт репараций от Москвы. Туда попали 117 физических и 60 юридических лиц. Примечательно, что ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ. Россия не оставила без реакции произошедшее. МИД РФ заявил о подготовке ответа на новые санкции Евросоюза. При этом Европа явно не планирует останавливаться. Кая Каллас уже анонсировала старт работы над 21-м пакетом антироссийских ограничений, сделав это заявление перед началом неформального саммита ЕС.
