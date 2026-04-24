Очередные ограничительные меры со стороны Евросоюза несут в себе негатив, но Российская Федерация уже сумела накопить серьёзный опыт в нивелировании последствий подобных шагов. Подробности журналистам рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Санкции — это плохо. И так, знаете, легковесно говорить — "не страшны" и так далее — было бы неверно», — отметил он.

Любое неправомерное стеснение, уточнил Песков, чревато отрицательными последствиями, но сегодня Москва опирается на столь внушительный наработанный опыт, что способна сохранять штатный режим работы без исключений и минимизировать потери от любых решений, которые исходят из Брюсселя.