Песков: Санкции ЕС против Киргизии являются наказанием за верность интересам

Санкции ЕС против Киргизии связали с её экономическими интересами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Бишкек выстраивает отношения с Москвой, исходя из собственных задач. Он отметил, что сотрудничество между странами носит взаимовыгодный характер и приносит экономический эффект обеим сторонам.

«Это не верность России, это в первую очередь верность своим собственным интересам. Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит это даёт определённую выгоду, которая по своим объёмам, скажем так, превышает тот объём выгоды, который потенциально возможен с другой стороны. И в этом случае уже это оправданный риск», — сказал Песков в комментарии Первому каналу.

ЕС в рамках очередного пакета ограничений ввёл запрет на экспорт в Киргизию ряда товаров, включая станки с числовым программным управлением. Кроме того, ограничения коснулись операций с рядом банков, которые, по версии Евросоюза, могли участвовать в обходе санкций.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова саркастично отозвалась о 20-м пакете санкций. Она обратила внимание на список лиц и организаций, попавших под ограничения. В их числе Захарова упомянула рэпера Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского и МФТИ. По её словам, лишь телеведущий Владимир Соловьёв сможет подобрать нужные слова для оценки этого выбора.