«Брат, не подкачай»: Захарова дала Соловьёву «ценное указание» по санкциям ЕС
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с сарказмом отозвалась о 20-м пакете санкций ЕС против России. Она перечислила среди попавших под ограничения рэпера Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, МФТИ. По её словам, только Владимир Соловьёв сможет описать этот «выбор» Евросоюза.
«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, — это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачай», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.
Напомним, что Совет ЕС ранее одобрил этот финансовый пакет для Украины на 2026-2027 годы, рассчитывая на последующее возмещение за счет репараций от Москвы. Также сегодня ЕС принял 20-й пакет санкций без запрета на морские перевозки нефти из РФ. Самые жёсткие меры, которые активно лоббировали страны Балтии, в итоговый документ не попали.
