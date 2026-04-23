«Брат, не подкачай»: Захарова дала Соловьёву «ценное указание» по санкциям ЕС

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с сарказмом отозвалась о 20-м пакете санкций ЕС против России. Она перечислила среди попавших под ограничения рэпера Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, МФТИ. По её словам, только Владимир Соловьёв сможет описать этот «выбор» Евросоюза.

«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, — это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачай», — написала Захарова у себя в Telegram-канале.