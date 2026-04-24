ЕС начал подготовку 21-го пакета санкций против России

Евросоюз официально приступил к разработке очередной, 21-й серии ограничительных мер против Москвы. О начале соответствующей работы заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас перед началом неформального саммита сообщества.

По словам чиновницы, «лидеры реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций». Представитель ЕС подчеркнула, что подобные действия демонстрируют решимость блока и опровергают надежды на то, что европейские политики якобы устанут от противостояния.

В ближайшее время на площадке саммита должны обсудить конкретные направления, по которым будут нанесены новые удары. Ожидается, что детали будущих ограничений станут известны по мере согласования позиций всеми странами-участницами объединения.

Между тем в МИД РФ заявили о подготовке ответа на новые санкции Евросоюза. Замглавы ведомства Александр Грушко отметил, что российская сторона изучит принятые меры перед выработкой реакции. Он подчеркнул, что оценка эффективности санкций возможна только после анализа документов. По его словам, ограничения, введённые ранее, не привели к ожидаемым результатам, а санкционная политика продолжается уже несколько лет.