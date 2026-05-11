Пираты в Сахаре вымогают деньги у туристов на знаменитом «Поезде Пустыни»

Путешествие на легендарном «Поезде Пустыни» в Мавритании, который перевозит железную руду по Сахаре, теперь может обернуться не только незабываемыми впечатлениями, но и серьёзными проблемами: на маршруте орудуют пираты, вымогающие деньги, а власти на границе досматривают туристов с пристрастием. Об этом рассказал основатель проекта «Ну и Сиди Дома» Арсений Кудряшов в разговоре с телеграм-каналом Baza.

По словам Кудряшова, за последние полгода желающих прокатиться на этой легендарной грузовой линии стало необычно много, и ответные меры властей ужесточились. Пограничники опрашивают задержанных о том, доводилось ли им быть на поезде, изымают альпинистское снаряжение и изучают содержимое гаджетов. Хотя путешествие на руде официально запрещено, а от полиции нужно прятаться, ночные рейсы ради эффектных видео в духе «Дюны» продолжают привлекать искателей приключений.

Однако угроза не исчерпывается контролём на границе. Как уточнил собеседник издания, на железнодорожном маршруте промышляют пираты: они передвигаются на автомобиле параллельно составу, забираются в открытый вагон и вынуждают каждого отдать по сотне евро. В последние несколько месяцев подобные нападения фиксируются регулярно, и платить злоумышленникам приходится под угрозой расправы. Кудряшов добавил, что однажды жертвой таких вымогателей стала и его собственная группа туристов.

Ранее проживающая в Дохе россиянка Анастасия предупредила о новой схеме обмана иностранцев в Катаре. По её словам, злоумышленники ходят по квартирам, представляясь сотрудниками местного МВД, показывают поддельные документы с ведомственной символикой и рассказывают о якобы грядущей переписи населения, требующей проверки вида на жительство. Она также уточнила, что мошенники заставляют людей сдавать отпечатки пальцев, а их сообщники обзванивают жертв под видом представителей электронного правительства.