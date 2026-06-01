1 июня, 09:03

Капитаном задержанного Францией танкера Tagor может быть россиянин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Капитаном нефтяного танкера Tagor, задержанного в Атлантическом океане французскими ВМС, предварительно, является россиянин. Об этом заявило посольство РФ.

В дипмиссии уточнили, что официального подтверждения пока нет. Также российская сторона запросила у Парижа сведения о других членах экипажа, но ответа от к настоящему моменту не поступило. Кроме того, власти Франции не направляли уведомлений о действиях в отношении судна.

Другие детали инцидента пока не раскрываются. Не сообщается и о причинах остановки судна в Атлантике.

Пираты Макрона: Появилось видео высадки десанта ВМС Франции на шедший из России танкер
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские Военно-морские силы задержали в Атлантическом океане нефтяной танкер Tagor. Он выложил видео абордажа корабля. По его словам, захваченное судно шло из России и якобы находилось под международными санкциями. По данным сервиса VesselFinder, нефтяной танкер ходит под флагом Мадагаскара и последний его заход в порт был в Мурманске в начале мая.

Александра Вишнякова
