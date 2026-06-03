«Непонятные требования США»: Политолог объяснил, почему переговоры по Украине зашли в тупик

Политолог Евгений Минченко в кулуарах ПМЭФ заявил, что мирное урегулирование по Украине застопорилось из-за действий американской стороны. По его словам, США отошли от договорённостей, достигнутых с Москвой в Анкоридже в прошлом году.

Эксперт напомнил, что ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф привозил в Россию некий вариант урегулирования, с которым российская сторона согласилась.

«Проблема в том, что американцы сами же отошли от того варианта, который в прошлом году перед встречей в Анкоридже привозил Стив Уиткофф, с которым российская сторона согласилась. Потом вдруг они начали предлагать ещё условия», — указал исследователь в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, Вашингтон начал выдвигать непонятные дополнительные требования, что нарушило достигнутый ранее компромисс. При этом политолог не исключил, что неформальные консультации между Россией и США всё же продолжаются.

А ранее в Кремле заявили, что Россия обсуждает с США все значительные вопросы по Украине. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоров было уже немало и, при позитивном развитии событий, они продолжатся.